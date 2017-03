Days Gone: un rivenditore austriaco fissa la data di uscita al 22 agosto

Sin dal suo reveal avvenuto durante lo scorso E3, non abbiamo più ricevuto molte notizie nei riguardi di, tps post-apocalittico in arrivo su PlayStation 4. Oggi, tuttavia, il retailer austriaco GamesOnly ha aggiornato la sua scheda dedicata al titolo, indicandone la data di uscita fissata al prossimo 22 agosto.

Il fatto di non conoscere molto sul gioco non fa ben sperare nell'attendibilità della data indicata, che potrebbe rappresentare un semplice placeholder del rivenditore. Vi invitiamo dunque a prendere la notizia con le dovute cautele, nel mentre attendiamo che sia Sony stessa a pronunciarsi in merito alla questione.



Ricordiamo che Days Gone arriverà in esclusiva su PlayStation 4; il titolo supporterà anche PS4 Pro.