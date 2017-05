DayZ sta per uscire dalla fase Alpha dopo quasi 4 anni

A distanza di quasi quattro anni dal suo debutto suin versione Alpha,sta per entrare nella fase Beta. La conferma è arrivata direttamente daattraverso le pagine del blog ufficiale

Nato come mod di Arma 2, DayZ si è reso protagonista di uno sviluppo piuttosto lungo e travagliato, complice la grande quantità di feedback rilasciata dai giocatori nel corso del tempo. Finalmente gli sviluppatori hanno annunciato ufficialmente che il gioco entrerà nella fase Beta, uscendo dalla fase Alpha a quasi quattro anni di distanza dalla prima release del titolo (risalente a Dicembre 2013). Al momento non abbiamo una data precisa in cui DayZ entrerà in Beta, quindi non rimane che attendere ulteriori dettagli da Bohemia Interactive.