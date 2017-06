DC Legends si aggiorna con nuovi contenuti dedicati a Wonder Woman

: Appena in tempo per l'uscita delha annunciato che DC Legends, il GDR strategico gratis per dispositivi mobili con i più famosi supereroi e supercriminali DC, sarà ampliato con nuovi contenuti basati sull'attesissimo film di

I nuovi contenuti di questo aggiornamento degno della figlia di Zeus comprendono Wonder Woman: Defender of Justice, una variazione cinematografica del personaggio basata sulle fattezze della star del film, Gal Gadot, insieme a un intero mese di novità dedicate alla principessa amazzone. DC Legends è disponibile nell'App Store per iPhone, iPad e iPod Touch e su Google Play per dispositivi Android. L'aggiornamento di giugno comprende:

Eventi speciali : ci sono due emozionanti eventi Eroe previsti per giugno, tra cui la Sfida Supereroe di 9 giorni e la Sfida Eroe di 5 giorni. Nell'evento di 9 giorni, i giocatori andranno sull'Isola Paradiso di Wonder Woman e combatteranno nella nuova, epica ambientazione Gates of Tartarus per ottenere frammenti di Wonder Woman: Defender of Justice durante l'intera sfida. Nelle sfide di 5 giorni, invece, i fan combatteranno per trovare frammenti di Wonder Woman: Princess of Themyscira, Doctor Poison e Ippolita.

: ci sono due emozionanti eventi Eroe previsti per giugno, tra cui la Sfida Supereroe di 9 giorni e la Sfida Eroe di 5 giorni. Nell'evento di 9 giorni, i giocatori andranno sull'Isola Paradiso di Wonder Woman e combatteranno nella nuova, epica ambientazione Gates of Tartarus per ottenere frammenti di Wonder Woman: Defender of Justice durante l'intera sfida. Nelle sfide di 5 giorni, invece, i fan combatteranno per trovare frammenti di Wonder Woman: Princess of Themyscira, Doctor Poison e Ippolita. Nuovi pacchetti eroe : l'aggiornamento introduce un nuovo pacchetto eroe Wonder Woman: Defender of Justice e un pacchetto eroe Dr. Poison, che contengono frammenti di personaggi e un'essenza leggendaria con cui i giocatori potranno potenziare abilità ed equipaggiamento del loro personaggio.

: l'aggiornamento introduce un nuovo pacchetto eroe Wonder Woman: Defender of Justice e un pacchetto eroe Dr. Poison, che contengono frammenti di personaggi e un'essenza leggendaria con cui i giocatori potranno potenziare abilità ed equipaggiamento del loro personaggio. Festeggiamenti Razzia del weekend : durante il weekend di uscita del film, dal 2 al 5 giugno, i giocatori che effettuano l'accesso a DC Legends riceveranno un bonus di 50 frammenti speciali della nuovissima Wonder Woman: Defender of Justice ispirata al film.

: durante il weekend di uscita del film, dal 2 al 5 giugno, i giocatori che effettuano l'accesso a DC Legends riceveranno un bonus di 50 frammenti speciali della nuovissima Wonder Woman: Defender of Justice ispirata al film. Ricompense per l'accesso giornaliero : Wonder Woman: Defender of Justice è stata scelta come ricompensa per l'accesso giornaliero di giugno. A giugno i giocatori possono ottenere ricompense quotidiane e, con i frammenti raccolti durante i festeggiamenti della Razzia del weekend, ne avranno a sufficienza per portarla al 5° rango.

: Wonder Woman: Defender of Justice è stata scelta come ricompensa per l'accesso giornaliero di giugno. A giugno i giocatori possono ottenere ricompense quotidiane e, con i frammenti raccolti durante i festeggiamenti della Razzia del weekend, ne avranno a sufficienza per portarla al 5° rango. Invasione delle schermate di caricamento: per tutto il mese, le schermate di caricamento mostreranno personaggi del film di Wonder Woman.

In DC Legends, la lotta contro Nekron e i Manhunter si estende in molti dei luoghi DC più famosi, fra cui Metropolis, Themyscira, Thanagar e molti altri. I filmati d'azione e le ambientazioni vivide rendono realistico ogni combattimento, mentre i giocatori usano abilità come Heat Vision di Superman o Flame Breath di Bizzarro sulle interminabili ondate di nemici non morti. I giocatori possono anche gareggiare tra loro in combattimenti PvP, formare alleanze personalizzate per completare insieme missioni e usare la loro intera gamma di eroi in R.E.D. Alerts.