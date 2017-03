de Blob arriverà su PC il 27 aprile

ha annunciato chesarà disponibile su PC (via Steam) a partire dal 27 aprile. Nato come tech demo e uscito successivamente su Wii nel 2008, il gioco si appresta a fare ora la sua comparsa anche su Windows.

Il porting presenterà un comparto tecnico aggiornato, mentre non sembrano essere previsti nuovi contenuti come personaggi extra o modalità di gioco aggiuntive. La versione Pc di de Blob sarà presente in forma giocabile al PAX East di Boston, in programma dal 10 al 12 marzo.