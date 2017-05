Dead Alliance: annunciato un nuovo FPS multiplayer a tema zombie

ha oggi annunciato, un nuovo sparatutto in prima persona a tema zombie co-sviluppato dain arrivo il 29 agosto 2017 su PC, PS4 e Xbox One.

Dead Alliance (inizialmente annunciato nel 2015 con il nome di Moving Hazard, poi mutato dopo l'acquisizione di Maximum Games) presenterà un vasto numero di modalità di gioco, a partire dal 4v4, passando per il Tutti contro Tutti, Deathmatch a Squadre, modalità Survival, modalità Attrito, King on the Hill, Capture and Hold, e finanche una modalità single player. La particolarità del gioco consiste nella possibilità di ottenere il favore degli zombie e schierarli al proprio fianco sul campo di battaglia.

Degna di nota la partecipazione al progetto come scrittore di Christian Cantamessa, già noto per i suoi precedenti lavori in Red Dead Redemption, Middle Earth: Shadow of Mordor, e The Crew.

Dead Alliance sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One il prossimo 29 agosto. In cima alla notizia trovate il trailer di annuncio del gioco che ci presenta personaggi, ambientazioni e gameplay.