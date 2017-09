Da oggi e fino al 17 settembre,può essere scaricato gratis da Steam e giocato liberamente senza limitazioni. Una bella occasione per provare uno dei giochi multiplayer più popolari degli ultimi tempi, con oltre 1.8 milioni di copie vendute.

Se siete interessati potete scaricare il gioco cliccando qui, per dare il via al download vi basterà effettuare il login con l'account Steam e cliccare sul tasto verde "Avvia Gioco". Fino al 18 settembre, inoltre, sarà possibile usufruire di uno sconto del 50% sull'acquisto, la versione completa di Dead By Daylight costerà così solamente 9.99 euro anzichè 19,99 euro.