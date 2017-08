E' attualmente in corso l'eventodi, accessibile dai possessori del gioco su PC, Xbox One e PlayStation 4. Gli sviluppatori chiedono di raggiungere il traguardo di 150 miliardi di Bloodpoints accumulati per sbloccare alcune ricompense.

Per l'occasione, la quantità di punti esperienza raccolti nel weekend verrà triplicata, così da permettere di raggiungere il risultato in maniera più agevole. La Summer Bloodfest è attualmente in corso e terminerà alle 08:00 del mattino del 9 agosto (ora italiana) al raggiungimento del traguardo sarà possibile ottenere le ricompense promesse, non ancora svelate dagli sviluppatori.