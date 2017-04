Dead by Daylight sarà disponibile dal 23 giugno su PlayStation 4 e Xbox One

Lo sviluppatore Behaviour Digital e il publisher Starbreeze Studios hanno annunciato che il loro horror game 4 contro uno, Dead by Daylight, uscirà su console il 23 giugno. Il titolo sarà disponibile sia in formato retail, grazie a 505 Games, sia digital al prezzo di 29,99 $.

Dead by Daylight, originariamente uscito su PC nel giugno 2016, è riuscito a piazzare più di 1,8 milioni di copie su Steam. Il titolo permette a 5 giocatori di giocare assieme: uno di questi vestirà i panni di uno spietato killer in prima persona, e i rimanenti quattro, con visuale in terza persona, dovranno fuggire dalle sue grinfie. Un degli aspetti maggiormente interessanti della produzione è l'ambiente dinamico, che mutando dopo ogni partita costringerà i fuggitivi a trovare nuovi modi per mettersi in salvo.

L'edizione fisica del gioco sarà inoltre dotata della colonna sonora originale, 3 add-on e un futuro DLC non ancora annunciato. Dead by Daylight uscirà il 23 giugno su PlayStation 4 e Xbox One, mentre è già disponibile la versione per PC.