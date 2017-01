Dead by Daylight uscirà su PlayStation 4 e Xbox One nel corso del 2017

Dopo il successo ottenuto su PC,si prepara ad approdare anche su PlayStation 4 e Xbox One. Il titolo arriverà sulle console di attuale generazione nel corso di un generico 2017, come comunicato da

L'horror multiplayer asimettrico si appresta ad esordire su PS4 e Xbox One forte dei suoi 1.8 milioni di copie vendute su Steam. "Siamo orgogliosi del successo ottenuto da Behaviour Digital con Dead by Daylight, e non vediamo l'ora che il gioco arrivi anche su console", il commento di Mikael Nermark di Starbreeze Studios. "Poter consegnare il gioco anche ai giocatori console, che sono fra i nostri spettatori più fedeli, è davvero entusiasmante", ha inoltre aggiunto Stephen Mulroney, senior vice president di Behaviour Digital.

