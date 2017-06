hanno annunciato cheha venduto 1,8 milioni di copie su PC, unica piattaforma per il quale il gioco è disponibile al momento. Un buon successo commerciale,che spinto il publisher a portare il gioco anche su console.

Dead by Daylight sarà disponibile dal 23 giugno su PlayStation 4 e Xbox One in una speciale versione retail che include la colonna sonora originale, tre DLC e l'accesso a un futuro contenuto scaricabile non ancora annunciato. Per gli amanti dei giochi d'azione multiplayer a sfondo horror si tratta di un titolo certamente interessante, da tenere sotto stretta osservazione.