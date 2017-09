E' ufficialmente partito il nuovo evento tematico di, intitolato "" e disponibile ora (e per tutto il weekend) su PlayStation 4, Xbox One e PC. Obiettivo dei giocatori sarà quello di raccogliere 12 milioni di punti in totale per sbloccare nuove ricompense.

Come incentivo, gli sviluppatori hanno deciso di offrire una doppia dose di punti esperienza per tutto il fine settimana, così da invogliare i giocatori a partecipare a Mascherata Autunnale. Nel momento in cui scriviamo, i membri della community hanno totalizzato oltre tre milioni di punti sui dodici previsti.