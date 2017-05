Dead Island 2 non è stato cancellato, il gioco è ancora in fase di sviluppo

Da molto tempo ormai non si hanno notizie su: nel 2016, il progetto è passato dalle mani dia quelle di, tuttavia da mesi non ci sono sostanziali aggiornamenti riguardo lo stato di salute del progetto.

Eurogamer.net ha provato a indagare, chiedendo informazioni al publisher Deep Silver, il quale ha così risposto: "Dead Island 2 è attualmente in fase di sviluppo presso Sumo Digital e siamo contenti per i progressi che il team sta facendo in questi mesi. Dead Island è l'IP Deep Silver di maggior successo e non abbiamo alcuna intenzione di abbandonare la serie. Quando saremo pronti a condividere maggiori dettagli, lo faremo."

Nessuna conferma riguardo una possibile apparizione del gioco al prossimo E3 di Los Angeles, il lancio di Dead Island 2 era inizialmente previsto per il 2015 ma il progetto è stato vittima di numerosi problemi che hanno portato al cambio di sviluppo nella primavera dello scorso anno.