Dead or Alive 5 Last Round Core Fighters: Mila gratis per gli abbonati PS Plus

ha annunciato cheha raggiunto quota otto milioni di download in tutto il mondo, per festeggiare questo traguardo, gli abbonati PlayStation Plus potranno scaricare gratuitamente il personaggio di Mila.

Mila è disponibile per il download gratuito su PS4 per tutti gli abbonati Plus, l'offerta è valida fino al 9 febbraio, attualmente non sappiamo se la promozione verrà estesa anche ai giocatori PC e Xbox One. Dead of Alive 5 Last Round Core Fighters è la versione gratuita di Dead or Alive 5 Last Round, scaricabile gratuitamente da PlayStation Store, Xbox Store e Steam.