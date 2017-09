Dead or Alive 5: Last Round Core Fighters supera i 10 milioni di download

, versione free-to-play del picchiaduro di, ha raggiunto e superato quota 10 milioni di download, come annunciato dal publisher nelle scorse ore.

Disponibile da 2015 su PC e console, Dead or Alive 5: Last Round Core Fighters è giocabile gratuitamente con un limitato numero di personaggi disponibili sin da subito. I giocatori possono sbloccare nuovi lottatori al costo di 3,99 euro e accedere alla modalità storia per 12,99 euro.

Oltre a questo, è stato pubblicato il trailer di lancio di Dead or Alive Xtreme: Venus Vacation, browser game in arrivo in Giappone entro il 2017. Anche in questo caso, parliamo di un free-to-play con microtransazioni; qui potete effettuare la pre-registrazione al titolo.