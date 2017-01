Dead or Alive 5 Last Round: disponibile il sesto season pass da 93 dollari

ha reso disponibile il sesto season pass di, in vendita al prezzo di 93 dollari, il nuovo ticket darà accesso a decine di nuovi costumi per tutte le lottatrici del gioco.

Al momento sono disponibili solamente i due costumi "Pop Idol" Per Marie Rose e Honoka ma nei prossimi mesi arriveranno anche il pacchetto High Society Costume Set e numerosi altri DLC con 17 costumi ciascuno, per un totale di 100 nuovi outfit. In totale, il costo di tutti i Season Pass di Dead or Alive 5 Last Round ammonta a 557.94 dollari, una cifra non certo economica considerando che i vari contenuti scaricabili incudono solamente nuovi costumi, mentre i personaggi aggiuntivi devono essere acquistati separatamente.