ha annunciato cheha superato quota nove milioni di download, cifra che include anche la versione free-to-play Core Fighters.

Per festeggiare questo risultato, il publisher ha annunciato uno speciale evento a tema che permetterà di sbloccare gratuitamente sedici personaggi femminili, al momento l'evento è disponibile solamente in Giappone e non ci sono notizie riguardo l'eventuale partenza dello stesso in Occidente.

Dead or Alive 5 Last Round e Dead or Alive 5 Last Round Core Fighters sono ora disponibili su PlayStation 4, Xbox One, PC, PS3 e Xbox 360.