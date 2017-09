ha annunciato che nel 2017 terminerà ufficialmente il supporto post lancio per. Gli ultimi DLC per il gioco usciranno nei prossimi mesi e non sono previsti ulteriori contenuti per il prossimo anno.

Uscito nel 2014, Dead or Alive 5 è stato supportato massicciamente nel corso degli ultimi anni con il lancio di varie versioni (commerciali e free-to-play) e di numerosi DLC con costumi e personaggi extra. Il publisher si è detto soddisfatto dei risultati ottenuti con il progetto e adesso il Team Ninja si concentrerà sul futuro della serie.