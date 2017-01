Dead or Alive Xtreme 3: il supporto per PlayStation 4 arriverà il 24 gennaio

ha annunciato che il supporto PlayStation VR persarà introdotto domani (martedì 24 gennaio) tramite ilscaricabile dal PlayStation Store.

I possessori del gioco potranno scaricare il pass gratuitamente fino al 28 febbraio, dopo questa data il contenuto aggiuntivo costerà 1.500 yen, mentre sarà a pagamento sin da subito per i possessori della versione free-to-play. Il VR Passport permetterà di accedere alla modalità VR Paradise, la quale includerà tre minigiochi in realtà virtuale (Gravure Paradise, Event Paradise e Photo Paradise), inoltre viene aggiunto (solo per la modalità VR Paradise) il supporto per PlayStation 4 Pro.



Tutti i contenuti citati saranno disponibili solamente in Giappone, ricordiamo infatti che Dead or Alive Xtreme 3 non è mai stato pubblicato in Occidente e il publisher ha più volte ribadito che il titolo non arriverà in Europa e Nord America.