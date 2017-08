sarà disponibile in Giappone nel corso dell'anno, distribuito come browser game da. La compagnia ha annunciato che il gioco sarà gratuito, supporto da microtransazioni (opzionali).

Dead or Alive Xtreme Venus Vacation sarà un mix tra picchiaduro e manageriale, il gioco include un combat system semplificato, modelli 3D ridisegnati e un comparto tecnico rivistato per poter girare senza problemi su qualsiasi browser web. Tra i personaggi confermati troviamo Marie Rose, Honoka e Hitomi, nessuna conferma al momento riguardo il possibile lancio in Occidente.