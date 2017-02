Dead Rising 4: 700.000 copie distribuite dal lancio

Nonostante le recensioni non siano state sempre positive,ha riscosso un discreto successo commerciale:ha annunciato di aver distribuito 700.000 copie del gioco in tutto il mondo, dato che non include le vendite digitali su Xbox Store e PC.

Il publisher ha definito "solide" le vendite di Dead Rising 4, il gioco sta vendendo secondo le aspetattive e ci sono ancora margini di crescita sotto il profilo commerciale. Ricordiamo che il titolo è disponibile in esclusiva temporale su Xbox One e Windows 10, nessun dettaglio è stato reso noto riguardo il possibile arrivo su altre piattaforme come Steam, Switch e PlayStation 4.