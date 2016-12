Dead Rising 4: disponibile da oggi il DLC a tema natalizio

Dead Rising 4 si immerge nello spirito natalizio con il lancio del DLC Stocking Stuffer Holiday Pack, che introduce nuove armi combo, nuovi veicoli combo, zombie vestiti come pupazzi di neve ed elfi e molto altro ancora. Il pacchetto è disponibile per tutti i possessori del Season Pass, ma potrà essere acquistato anche singolarmente.

Vestiti come Babbo Natale, potrete farvi strada tra gli zombie con nuove armi come il “Candy Pain”, ed una mazza da baseball agghindata con luci natalizie. In aggiunta, potrete percorrere le strade di Willamette a bordo di un veicolo chiamato “Il piccolo fonditore di Babbo Natale”, che consiste in una motocicletta con una testa di renna che spara laser. Per completare l’esperienza natalizia, la telecamera di gioco offrirà una cornice a tema festivo.

Il pack Stocking Stuffer Holiday è incluso all’interno del Season Pass di Dead Rising 4, ma potrà essere acquistato anche singolarmente al costo di $5. Oltre a quanto riportato, Microsoft ha annunciato che le nuove opzioni di difficoltà per la modalità storia di Dead Rising 4 saranno rese disponibili all’inizio del 2017, facendo diventare i nemici più forti e abbassando la longevità delle armi in possesso di Frank West.

Dead Rising 4 è disponibile per Xbox One e PC Windows 10.