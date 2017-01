Dead Rising 4: disponibile da oggi la versione di prova per Xbox One

A partire da oggi,rende disponibile non solo il nuovo aggiornamento gratuito dima anche una versione di prova del gioco per Xbox One, che permetterà di provare il titolo per un totale di 60 minuti.

L'aggiornamento introduce i livelli di difficoltà Hard e Ultra Hard (con nuovi obiettivi sbloccabili), inoltre vengono aggiunti i costumi di Zangief, T.Hawk, M.Bison e Cammy di Street Fighter. Su Xbox Store, come accennato, è anche disponibile una versione trial gratuita di Dead Rising 4 che permetterà di giocare per 60 minuti, i progressi della demo potranno inoltre essere esportati nel gioco completo.