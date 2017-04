Dead Rising 4: disponibile ora il DLC Frank Rising

ha reso disponibile per il download il nuovo DLC di, intitolato: questo pacchetto ci permetterà di vestire i panni della versione "zombie" di Frank West, il reporter è stato infettato ed è ora uno dei protagonisti dell'epidemia che ha sconvolto Willamette.

Il pacchetto pesa 133 MB ed è gratuito per i possessori del Season Pass, gli altri potranno acquistarlo al prezzo di 9,99 euro. Nella giornata di ieri sono state rese disponibili per tutti anche le armi esclusive per i preordini, mentre il DLC Super Ultra Dead Rising 4 Mini Golf è ancora privo di una data di lancio.