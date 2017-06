Dead Rising 4: il DLC Super Ultra Dead Rising 4 Mini Golf uscirà il 20 giugno

Attraverso le pagine del suo blog ufficiale, Capcom ha annunciato che Super Ultra Dead Rising 4 Mini Golf, secondo DLC per Dead Rising 4, sarà disponibile il 20 giugno su Xbox One e PC (nelle versioni Windows 10 e Steam).

In questo contenuto aggiuntivo, i giocatori parteciperanno a gare di mini golf in un percorso situato all'interno del centro commerciale di Willamette e dintorni. In palio ci sono mazze da golf speciali, costumi e palline, accompagnate dall'ironico commento tecnico del protagonista Frank West.

Super Ultra Dead Rising 4 Mini Golf uscirà il 20 giugno come parte del Season Pass per 19,99 $, oppure come acquisto singolo al prezzo di 9,99 $. Il DLC è inoltre incluso nella Deluxe Edition di Dead Rising 4, comprendente il gioco base e il pass stagionale. Il titolo è disponibile in esclusiva per Xbox One e PC Windows.