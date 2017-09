Dead Rising 4: Frank's Big Package si mostra nella prima galleria di immagini

Come vi abbiamo riferito pochi minuti fa,è in arrivo su PlayStation 4. Il titolo di, che ha già debuttato nella sua versione base diverso tempo fa su PC e Xbox One, torna ora a mostrarsi con la prima galleria di immagini dedicate alla versione PS4.

Gli screenshot, a cui potete dare uno sguardo in calce alla notizia, si concentrano sostanzialmente sulla neo-annunciata modalità "Capcom Heroes" grazie alla quale potremo adornare Frank West con i costumi provenienti da diversi franchise di successo del publisher, fra cui Street Fighter, Mega Man e altri. Gli outfit non avranno il solo fine estetico, in quanto permetteranno anche di effettuare delle mosse speciali da sferrare contro gli ignari zombie.

Lasciandovi alla visione degli scatti, ricordiamo che Dead Rising 4: Frank's Big Package uscirà su PS4 il 5 dicembre al prezzo di 49,99 euro. Coloro che sono in possesso di una copia PC o Xbox One del gioco, riceveranno gratuitamente l'aggiornamento "Capcom Heroes".