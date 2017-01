Dead Rising 4: nuovi livelli di difficoltà e costumi di Street Fighter

Insieme a nuovi livelli di difficoltà, l’aggiornamento di Dead Rising 4 previsto per il 31 gennaio permetterà di vestire Frank West come i personaggi di Street Fighter. Il pacchetto di costumi farà infatti parte dell’update gratuito in arrivo per lo stravagante survival horror di Capcom.

Il protagonista dell’avventura potrà dunque farsi strada tra ondate di zombie indossando gli abiti di Zangief, Cammy, Guile e Vega. Le nuove difficoltà di gioco renderanno i nemici più aggressivi, il cibo offrirà meno energia e le armi di West si deterioreranno più rapidamente. Oltre ai nuovi contenuti, lo sviluppatore ha annunciato che l’aggiornamento andrà a correggere molteplici problemi. In aggiunta, a partire dal 30 gennaio i giocatori potranno provare il titolo di Capcom grazie ad una versione trial, contenente sia la Story Mode che la componente multiplayer.

Dead Rising 4 è disponibile in esclusiva su PC Windows 10 e Xbox One.