Dead Rising 4 per PC disponibile su Steam

Dopo essere uscito alla fine dello scorso anno su Xbox One e Windows 10 in esclusiva su Windows Store,diè ora disponibile anche in versione PC su Steam, in vendita al prezzo di 59,99 euro.

Oltre all'Edizione Standard è possibile acquistare anche la Deluxe Edition (79,99 euro) che include il gioco completo con il Season Pass, il quale permette di accedere ai capitoli extra che arriveranno in futuro e ai contenuti bonus del Pacchetto Calza Natalizia. per saperne di più su Dead Rising 4 vi rimandiamo alla nostra recensione del gioco.