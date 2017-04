Dead Rising 4: pubblicato il trailer di lancio del DLC Frank Rising

, il nuovo DLC di, è adesso disponibile per l'acquisto su PC e Xbox One, e per celebrare l'occasionehanno pubblicato un trailer di lancio.

Il filmato, che trovate in apertura di notizia, ci offre una piccola anteprima del contenuto scaricabile, mostrandoci qualche frammento di gameplay e raccontandoci in poche parole l'incipit della storia: la città di Willamette è preda di una nuova ondata epidemica, Frank stesso rimarrà contagiato e dovrà trovare una cura prima che sia troppo tardi. Coloro che sono in possesso del Season Pass possono ottenere Frank Rising senza alcun costo aggiuntivo, mentre per gli altri è acquistabile al prezzo di 9,99 euro. Ricordiamo che il prossimo DLC in programma, intitolato Super Ultra Dead Rising 4 Mini Golf, non presenta ancora una data di lancio.