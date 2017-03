Dead Rising 4 raggiunge quota un milione di giocatori

ha annunciato cheha raggiunto quota un milione di giocatori. I numeri tengono conto delle edizioni Xbox One e Windows 10, lanciate il 6 dicembre dello scorso anno, e della versione Steam, disponibile dal 14 marzo 2017.

Come potete osservare nell'immagine a fine notizia, in questo arco di tempo i giocatori sono morti 4,567,123 volte, hanno ucciso 8,704,121,984 zombie e hanno scattato più di 4 milioni di foto e selfie. Ricordiamo che recentemente la software house ha confermato l'arrivo di due DLC: il primo, intitolato Frank Rising, uscirà il 4 aprile e ci metterà nei panni di un Frank infetto alla ricerca di una cura, mentre il secondo, chiamato Super Ultra Dead Rising 4 Mini Golf, non presenta ancora una data di lancio.