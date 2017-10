Dead Rising 4: un trailer per la nuova modalità Capcom Heroes

ha pubblicato su Youtube un nuovo trailer dedicato ain cui ci viene presentata "", una modalità inedita che ci permetterà di indossare i panni di alcune delle icone delle più famose serie pubblicate dall'azienda giapponese.

I personaggi fino a questo momento confermati sono Cammy di Street Fighter, X di Mega Man X, Sissel di Ghost Trick, Adam “The Clown” MacIntyre di Dead Rising, Dante di Devil May Cry e “Classic” Frank West di Dead Rising. Come possiamo osservare nel trailer in apertura i costumi non altereranno semplicemente l'aspetto del protagonista, ma gli garantiranno anche attacchi e poteri aggiuntivi. Capcom Heroes sarà lanciato gratuitamente il 5 dicembre su Xbox One, PC e Playstation 4.