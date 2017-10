Dead Rising 4: vediamo i costumi di Street Fighter per la modalità Capcom Heroes

ha pubblicato un nuovo trailer per: il filmato, che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, ci presenta i personaggi dichepotrà impersonare nella modalità "".

Come potete osservare, l'eccentrico protagonista di Dead Rising 4 potrà ora vestire i panni di Mecha Zangief, M. Bison, Cammy, Ryu, e Akuma. I costumi non solo andranno a cambiare radicalmente l'aspetto del nostro protagonista, ma gli conferiranno anche moveset aggiuntivi e poteri speciali.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che la modalità Capcom Heroes sarà introdotta in Dead Rising 4 a partire dal 5 dicembre come update gratuito su PC e Xbox One, mentre sarà inclusa in Dead Rising 4: Frank’s Big Package in arrivo su PS4 nella stessa data.