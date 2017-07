ha aggiornato la lista dei "Platinum Title", ovvero i giochi del proprio catalogo che hanno venduto oltre un milione di copie. Tra questi non è presente, pubblicato a dicembre 2015 su Xbox One e PC Windows.

Questo vuol dire che il titolo non ha ancora raggiunto la soglia del milione di copie vendute e il traguardo sembra essere ancora lontano, nonostante il gioco sia stato pubblicato in primavera anche su Steam. Al momento non ci sono dettagli riguardo un possibile lancio su PlayStation 4 e gli ultimi dati diffusi parlavano di 750.000 copie vendute: riuscirà Dead Rising 4 a superare la soglia del milione di copie?