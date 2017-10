Lo studio indipendenteha annunciato chearriverà anche su Nintendo Switch, dopo aver riscosso un discreto successo su PC e iOS.

Dead Synchronicity Tomorrow comes Today è un'avventura grafica 2D dallo stile estetico decisamente particolare, ispirato alla corrente espressionista tedesca. Il gioco narra la storia di Michael, uomo dal passato misterioso che si ritroverà improvvisamente senza ricordi...

Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Dead Synchronicity Tomorrow comes Today, al momento la versione per Switch è ancora priva di una data di lancio.