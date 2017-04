Daedalic annuncia la finestra di lancio de I Pilastri della Terra

ha oggi annunciato che, trasposizione videoludica dell'omonimo romanza scritto da Ken Follett, uscirà su PC, PS4, Xbox One, Linux e Mac durante il mese di agosto.

Il gioco si presenta come un punta e clicca 2D che attingerà dalle vicende narrate nelle 1200 pagine del libro originale, ma che si prepone anche l'obiettivo di rimescolare le carte in tavola e creare una storia originale. "Abbiamo mantenuto il cuore della storia, ma ovviamente un gioco ci concede maggiore libertà in termini di decisioni e interazione". I giocatori potranno impersonare tre personaggi principali, con cui potranno prendere decisioni che andranno ad influenzare il mondo di Kingsbridge.

La storia de I Pilastri della Terra sarà narrata in tre capitoli separati: il primo di questi, come già accennato, arriverà ad agosto su PC, PS4, Xbox One, Linux e Mac. In calce, trovate delle nuove immagini che ci permettono di dare uno sguardo ai personaggi e alle ambientazioni in stile medievale che vedremo all'interno del gioco.