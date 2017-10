Deadbeat Heroes disponibile ora su Xbox One e PC

: Il picchiaduro con intrighi criminalimetterà fuori combattimento la concorrenza quando il mondo ispirato ai fumetti della Deadbeat Productions arriverà su Xbox One e PC.

Pubblicato da Square Enix Collective, il gioco unisce movimenti agili con una sfilza di superpoteri incredibili e un sacco di battute esilaranti, e invita i giocatori a schivare proiettili saltando, scattando, camminando sulle pareti, arrampicandosi e facendo salti mortali per ottenere la vittoria. Questo studio con sede nel Regno Unito è stato fondato da Adam Langridge e Imkan Hayati, due sviluppatori che prima lavoravano rispettivamente alla Lionhead e alla Rockstar e che si sono fatti una certa esperienza lavorando su titoli tripla A prima di mettersi in proprio.

"Con Deadbeat Heroes volevamo catturare l’essenza dei giochi di lotta classici e adattarla ai trend del giorno d’oggi. Il risultato è un picchiaduro frenetico e fluido in cui i movimenti sono essenziali e in cui puoi cavartela creando scompiglio da solo o con un amico" ha dichiarato Adam Langridge, direttore alla Deadbeat Productions. "È il nostro omaggio ad alcuni dei migliori picchiaduro del passato e allo stesso tempo un tentativo di rinnovare il genere. Deadbeat Heroes è per chi, come noi, già adora l’emozione e lo spirito di squadra dei giochi di lotta in co-op e anche per chi adora i giochi d’azione e vuole mettersi alla prova con qualcosa di nuovo."

Deadbeat Heroes includerà 40 livelli, ciascuno con una serie di nemici diversi che possono essere domati con degli attacchi basati sui movimenti e 9 superpoteri esagerati. Dato che non esisterà la possibilità di parare gli attacchi, lo stile di combattimento incoraggerà le reazioni tempestive e l’adattabilità. Secondo Phil Elliott, direttore della comunità e dello sviluppo indipendente a Square Enix West, Deadbeat Heroes è l’esempio perfetto di ciò che succede a sguinzagliare il talento di due ex-sviluppatori di giochi tripla A.

"Deadbeat Heroes è l’esempio perfetto dell’obiettivo alla base di Square Enix Collective, ovvero quello di supportare alcuni dei migliori talenti dell’industria dandogli l’opportunità di essere veramente creativi” ha affermato Phil Elliott. “Questo è senza dubbio uno dei giochi più divertenti a cui ho giocato da molto tempo." Deadbeat Heroes è disponibile su Xbox One (€14.99) e PC (€14.99).