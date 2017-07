DeadCore è disponibile su PS4 e Xbox One: ecco il trailer di lancio

, il frenetico platform/puzzle game in prima persona uscito su PC nel 2014, è disponibile a partire dal 14 luglio anche su. Con l'occasione,hanno pubblicato un nuovo trailer di lancio: ve lo abbiamo riportato in cima.

Per chi non lo conoscesse, DeadCore è un frenetico platform in prima persona condito da elementi puzzle, un concentrato di velocità e coordinazione che metterà a dura prova i riflessi e la concentrazione dei giocatori. Dopo il successo di critica e pubblico riscosso su PC, Grip Digital e 5Bit Games hanno deciso di portare il gioco anche su console. Il titolo è disponibile su Playstation 4 e Xbox One a partire dal 14 luglio.

