Dopo il successo di critica e pubblico riscosso su PC nel 2014, Grip Digital ha deciso di portare DeadCore su Playstation 4 e Xbox One, permettendo anche agli utenti console di godersi questo frenetico platform in prima persona condito da elementi puzzle. Un gioco che metterà a dura prova i vostri riflessi e la capacità di risolvere enigmi ambientali: il titolo sarà disponibile su Xbox One e Playstation 4 a partire dal prossimo 14 luglio.