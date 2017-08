Deadlight: Director's Cut gratis su PC fino al 16 Agosto

La versionediè disponibile gratuitamente su Gog.com fino al 16 Agosto. Un'occasione molto conveniente per recuperare il survival horror a scorrimento orizzontale realizzato da

Uscito in origine il 21 Giugno 2016 su Xbox 360, Deadlight si presenta come un survival horror 2D con elementi platform e adventure, in cui si vestono i panni di Randall Wayne, un ex ranger intenzionato a ritrovare i membri della sua famiglia durante un'apocalisse zombie.

Grazie al successo di critica e pubblico riscosso, il gioco è stato ripubblicato in edizione Director's Cut anche su PC e Playstation 4, includendo diversi miglioramenti tecnici e una nuova modalità chiamata "Survival Arena". Deadlight: Director's Cut può essere acquistato gratuitamente a questo indirizzo entro il 16 Agosto.

Approfitterete dell'occasione?