Deadpool sarà uno dei personaggi giocabili di Marvel Powers United VR

ha portato al Comic-Con di San Diego una demo di, titolo annunciato durante ile in arrivo nei prossimi mesi in esclusiva su Oculus Rift.

Il primo trailer del gioco aveva svelato la presenza di tre personaggi, ovvero Hulk, Captain Marvel e Rocket Raccoon, la demo del Comic-Con invece ha svelato che anche Deadpool farà parte del roster.

Marvel Heroes United VR è un gioco d'azione in prima persona ambientato nel mondo dei fumetti della casa delle idee, nel momento in cui scriviamo il titolo è stato confermato solamente per il visore Oculus Rift, dove arriverà in esclusiva, non è chiaro però se quest'ultima si temporale o totale.