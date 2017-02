Deals with Gold: disponibili Project CARS e Star Wars The Force Unleashed

Sono ora disponibili, come da tradizione, i giochidella seconda metà del mese. Per quanto riguarda Febbraio 2017, gli abbonati Premium a Xbox LIVE possono scaricareper Xbox One eper Xbox 360 (compatibile con Xbox One).

Project CARS Digital Edition sarà disponibile fino al 15 marzo e si affianca a Lovers in a Dangerous Spacetime (ancora disponibile per il download) mentre Star Wars Il Potere della Forza sostituisce Monkey Island 2 Special Edition LeChuck's Revenge e sarà scaricabile fino al 28 febbraio.