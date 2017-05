Deals with Gold: al via i saldi sui giochi Xbox 360 compatibili con Xbox One

La scorsa settimana,aveva promesso sconti incredibili sui giochi retrocompatibili con Xbox One: da oggi e fino al 22 maggio sarà possibile acquistare oltre 200 titoli Xbox 360 a prezzi ridotti. Di seguito, la lista completa dei giochi in offerta.

Xbox One

Tra i gicohi Xbox One in promozione troviamo Destiny, Mirror's Edge Catalyst, Plants vs Zombies Garden Warfare 2, Final Fantasy XV e FRU, solamente per citarne alcuni.

Commander Cherry for Kinect Xbox One Game 60% DWG

Destiny – The Collection Xbox One Game 35% DWG

Destiny: The Taken King Xbox One Game 40% DWG

Mirror’s Edge Catalyst Xbox One Game 67% DWG

Plants vs. Zombies Garden Warfare 2 Xbox One Game 60% DWG

Plants vs. Zombies Garden Warfare 2 Deluxe Edition Xbox One Game 60% DWG

Pure Hold ’em Xbox One Game 50% DWG

Pure Pool Xbox One Game 50% DWG

Schrödinger’s Cat and the Raiders of the Lost Quark Xbox One Game 75% DWG

Team17 Indie Collection Xbox One Game 85% DWG

Worms Battlegrounds Xbox One Game 75% DWG

Earth’s Dawn Xbox One Game 33% DWG

Final Fantasy XV Digital Premium Edition Xbox One Game 40% DWG

Final Fantasy XV Xbox One Game 40% DWG

FRU Xbox One Game 50% DWG

I Am Bread Xbox One Game 33% DWG

Let’s Sing 2017 Xbox One Game 50% DWG

Lovely Planet Xbox One Game 50% DWG

Xbox 360

Offerte valide anche per gli utenti Silver

3D Ultra Minigolf Adventures Backward Compatibility 40% BC Super Sale

A Kingdom for Keflings Backward Compatibility 75% BC Super Sale

A World of Keflings Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Age of Booty Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Alan Wake’s American Nightmare Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Alice: Madness Returns Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Alien Hominid HD Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Anomaly Warzone Earth Backward Compatibility 75% BC Super Sale

AQUA Backward Compatibility 75% BC Super Sale

ARKANOID Live! Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Army of Two Backward Compatibility 67% BC Super Sale

Assassin’s Creed Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Assassin’s Creed II Backward Compatibility 67% BC Super Sale

Assassin’s Creed Revelations Backward Compatibility 67% BC Super Sale

Assassin’s Creed Rogue Backward Compatibility 67% BC Super Sale

Assault Heroes 2 Backward Compatibility 40% BC Super Sale

Astropop Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Banjo Kazooie: N and B Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Banjo-Kazooie Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Banjo-Tooie Backward Compatibility 75% BC Super Sale

BattleBlock Theater Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Battlefield: Bad Company 2 Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Battlestations: Midway Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Bejeweled 2 Backward Compatibility 50% BC Super Sale

Bejeweled 3 Backward Compatibility 50% BC Super Sale

Bellator: MMA Onslaught Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Beyond Good & Evil HD Backward Compatibility 67% BC Super Sale

Bionic Commando Rearmed 2 Backward Compatibility 75% BC Super Sale

BioShock Backward Compatibility 50% BC Super Sale

BioShock 2 Backward Compatibility 50% BC Super Sale

BioShock Infinite Backward Compatibility 65% BC Super Sale

BioShock Infinite Season Pass Add-On 50% BC Super Sale

Blood Knights Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Blood of the Werewolf Backward Compatibility 75% BC Super Sale

BloodRayne: Betrayal Backward Compatibility 67% BC Super Sale

Call of Duty: Black Ops Backward Compatibility 50% BC Super Sale

Call of Duty: Black Ops II Backward Compatibility 60% BC Super Sale

Call of Duty: Black Ops II Season Pass Add-On 40% BC Super Sale

Call of Duty: World at War Backward Compatibility 50% BC Super Sale

Call of Juarez Gunslinger Backward Compatibility 75% BC Super Sale

CAPCOM Arcade Cabinet Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Carcassonne Backward Compatibility 50% BC Super Sale

Cars 2: The Video Game Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Castle Crashers Backward Compatibility 75% BC Super Sale

CastleStorm Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Castlevania: Symphony of the Night Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Catherine Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Centipede & Millipede Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Comic Jumper Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Commanders: Attack of the Genos Backward Compatibility 40% BC Super Sale

Crystal Quest Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Dark Void Backward Compatibility 75% BC Super Sale

de Blob 2 Backward Compatibility 85% BC Super Sale

Dead Rising 2: Case West Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Jeremy McGrath’s Offroad Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Jetpac Refuelled Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Joe Danger 2: The Movie Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Joe Danger Special Edition Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Joust Backward Compatibility 50% BC Super Sale

Joy Ride Turbo Backward Compatibility 75% BC Super Sale

JUJU Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Jurassic Park: The Game Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Just Cause 2 Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Kameo Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Kane & Lynch 2 Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Killer is Dead Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Lazy Raiders Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Left 4 Dead Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Left 4 Dead 2 Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Dead Rising 2: Case Zero Backward Compatibility 30% BC Super Sale

Dead Space Backward Compatibility 67% BC Super Sale

Dead Space 2 Backward Compatibility 67% BC Super Sale

Dead Space 3 Backward Compatibility 67% BC Super Sale

Dead Space Ignition Backward Compatibility 50% BC Super Sale

Deadliest Warrior: Legends Backward Compatibility 75% BC Super Sale

DeathSpank: Thongs Of Virtue Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Destiny: The Taken King Add-On 50% DWG

Destiny: The Taken King – Digital Collector’s Edition Games On Demand 50% DWG

Destiny: The Taken King – Legendary Edition Games On Demand 50% DWG

Deus Ex: Human Revolution Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Discs Of Tron Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Domino Master Backward Compatibility 75% BC Super Sale

DOOM Backward Compatibility 50% BC Super Sale

Blue Dragon Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Bomberman Battlefest Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Boom Boom Rocket Backward Compatibility 67% BC Super Sale

Borderlands Backward Compatibility 50% BC Super Sale

Borderlands 2 Backward Compatibility 50% BC Super Sale

Borderlands 2 Season Pass Add-On 70% BC Super Sale

Bound by Flame Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Braid Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Bully Scholarship Edition Backward Compatibility 50% BC Super Sale

Burnout Paradise Backward Compatibility 67% BC Super Sale

Cabela’s Alaskan Adventures Backward Compatibility 50% BC Super Sale

Cabela’s Dangerous Hunts 2013 Backward Compatibility 50% BC Super Sale

Cabela’s Hunting Expeditions Backward Compatibility 50% BC Super Sale

Cabela’s Survival: SoK Backward Compatibility 50% BC Super Sale

Call of Duty 2 Backward Compatibility 50% BC Super Sale

Call of Duty 3 Backward Compatibility 50% BC Super Sale

DOOM II Backward Compatibility 50% BC Super Sale

Double Dragon Neon Backward Compatibility 67% BC Super Sale

Dragon Age: Origins Backward Compatibility 67% BC Super Sale

Dragon’s Lair Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Dungeon Siege III Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Dungeons & Dragons: Chronicles of Mystara Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Earthworm Jim HD Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Eat Lead Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Encleverment Experiment Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Escape Dead Island Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Every Extend Extra Extreme Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Fable II Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Fable III Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Faery: Legends of Avalon Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Fallout 3 Backward Compatibility 67% BC Super Sale

Fallout: New Vegas Backward Compatibility 67% BC Super Sale

Far Cry 3 Backward Compatibility 60% BC Super Sale

Far Cry 3 Blood Dragon Backward Compatibility 67% BC Super Sale

Feeding Frenzy Backward Compatibility 50% BC Super Sale

Feeding Frenzy 2 Backward Compatibility 50% BC Super Sale

Final Fight: Double Impact Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Gears of War: Judgment Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Geometry Wars: Retro Evolved Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Geometry Wars: Retro Evolved 2 Backward Compatibility 50% BC Super Sale

Ghostbusters Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Ghostbusters: Sanctum of Slime Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Gin Rummy Backward Compatibility 40% BC Super Sale

Go! Go! Break Steady Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Golf: Tee it Up! Backward Compatibility 40% BC Super Sale

Grand Theft Auto: IV Backward Compatibility 50% BC Super Sale

Grand Theft Auto: The Ballad of Gay Tony Add-On 50% BC Super Sale

GRID 2 Backward Compatibility 75% BC Super Sale

GripShift Backward Compatibility 75% BC Super Sale

GTA IV: The Lost and Damned Add-On 50% BC Super Sale

Guwange Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Half-Minute Hero -Super Mega Neo Climax- Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Hardwood Backgammon Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Hardwood Hearts Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Hardwood Spades Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Haunted House Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Heavy Weapon Backward Compatibility 67% BC Super Sale

Hexic 2 Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Hitman: Absolution Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Hydro Thunder Hurricane Backward Compatibility 75% BC Super Sale

I Am Alive Backward Compatibility 67% BC Super Sale

Ikaruga Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Insanely Twisted Shadow Planet Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Interpol Backward Compatibility 75% BC Super Sale

LEGO Batman Backward Compatibility 50% BC Super Sale

LEGO Indiana Jones Backward Compatibility 75% BC Super Sale

LEGO Pirates of the Caribbean: The Video Game Backward Compatibility 75% BC Super Sale

LIMBO Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Lode Runner Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Lost Odyssey Backward Compatibility 75% BC Super Sale

LUMINES LIVE! Standard Edition Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Luxor 2 Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Mad Tracks Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Madballs Babo: Invasion Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Mars: War Logs Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Mass Effect Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Medal of Honor Airborne Backward Compatibility 67% BC Super Sale

Meet the Robinsons Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Metal Slug 3 Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Metal Slug XX Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Midway Arcade Origins Backward Compatibility 50% BC Super Sale

Might & Magic Clash of Heroes Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Military Madness: Nectaris Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Mirror’s Edge Backward Compatibility 67% BC Super Sale

Missile Command Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Monaco: What’s Yours is Mine Backward Compatibility 67% BC Super Sale

Monday Night Combat Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Monkey Island 2 Special Edition: LeChuck’s Revenge Backward Compatibility 75% BC Super Sale

MONOPOLY PLUS Backward Compatibility 50% BC Super Sale

Ms. Splosion Man Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Mutant Storm Empire Backward Compatibility 75% BC Super Sale

MX vs ATV Reflex Backward Compatibility 90% BC Super Sale

NBA JAM: On Fire Edition Backward Compatibility 67% BC Super Sale

NEOGEO Battle Coliseum Backward Compatibility 75% BC Super Sale

NIN2-JUMP Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Oblivion Backward Compatibility 67% BC Super Sale

Of Orcs and Men (not available in all regions) Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Omega Five Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Operation Flashpoint: Dragon Rising Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Outland Backward Compatibility 67% BC Super Sale

Peggle Backward Compatibility 50% BC Super Sale

Perfect Dark Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Perfect Dark Zero Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Phantom Breaker: Battle Grounds Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Planets Under Attack Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Plants vs. Zombies Backward Compatibility 50% BC Super Sale

Portal 2 Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Portal: Still Alive Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Prince of Persia Classic Backward Compatibility 67% BC Super Sale

Putty Squad Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Puzzle Quest 2 Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Puzzle Quest: Challenge of the Warlords Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Puzzle Quest: Galactrix Backward Compatibility 75% BC Super Sale

QIX++ Backward Compatibility 75% BC Super Sale

R-Type Dimensions Backward Compatibility 75% BC Super Sale

RAGE Backward Compatibility 67% BC Super Sale

Rainbow Six Vegas Backward Compatibility 67% BC Super Sale

Rainbow Six Vegas 2 Backward Compatibility 67% BC Super Sale

Rayman 3 HD Backward Compatibility 67% BC Super Sale

Rayman Legends Backward Compatibility 67% BC Super Sale

Rayman Origins Backward Compatibility 67% BC Super Sale

Red Dead Redemption Backward Compatibility 60% BC Super Sale

Red Dead Redemption Undead Nightmare Pack Add-On 50% BC Super Sale

Red Faction: Battlegrounds Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Runner2: Future Legend of Rhythm Alien Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Sacred 3 Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Sacred Citadel Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Saints Row IV Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Sam & Max Beyond Time and Space Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Sam & Max Save the World Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Samurai Shodown II Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Scarygirl Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Scrap Metal Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Shadow Complex Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Shadowrun Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Shadows of the Damned Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Shank 2 Backward Compatibility 67% BC Super Sale

Shotest Shogi Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Shred Nebula Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Sid Meier’s Civilization Revolution Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Skate 3 Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Skullgirls Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Skydive Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Small Arms Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Soltrio Solitaire Backward Compatibility 75% BC Super Sale

South Park: The Stick of Truth Backward Compatibility 60% BC Super Sale

Space Ark Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Space Giraffe Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Spelunky Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Splosion Man Backward Compatibility 75% BC Super Sale

SSX Backward Compatibility 67% BC Super Sale

Stacking Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Star Wars: The Force Unleashed Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Strania – The Stella Machina – Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Street Fighter IV Backward Compatibility 30% BC Super Sale

Stuntman: Ignition Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Super Meat Boy Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Supreme Commander 2 Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Tales from Space: Mutant Blobs Attack Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Texas Hold’em Backward Compatibility 75% BC Super Sale

The King of Fighters 2002 Unlimited Match Backward Compatibility 75% BC Super Sale

The King of Fighters ’98 Ultimate Match Backward Compatibility 75% BC Super Sale

The Maw Backward Compatibility 75% BC Super Sale

The Orange Box Backward Compatibility 75% BC Super Sale

The Secret of Monkey Island: Special Edition Backward Compatibility 75% BC Super Sale

The Splatters Backward Compatibility 75% BC Super Sale

The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Ticket to Ride Backward Compatibility 75% BC Super Sale

TimeShift Backward Compatibility 50% BC Super Sale

Torchlight Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Tour de France 2009 – The Official Game Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Tower Bloxx Deluxe Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Toy Soldiers Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Toy Soldiers: Cold War Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Toy Story 3 Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Trials HD Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Triggerheart Exelica Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Trine 2 Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Tron: Evolution Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Ugly Americans: Apocalypsegeddon Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Unbound Saga Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Viva Piñata Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Flashback Backward Compatibility 67% BC Super Sale

FLOCK! Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Foul Play Backward Compatibility 75% BC Super Sale

FunTown Mahjong Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Garou – Mark of the Wolves – Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Gatling Gears Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Gears of War Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Gears of War 2 Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Gears of War 2 Season Pass All Fronts Add-On 75% BC Super Sale

Gears of War 3 Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Gears of War 3 Season Pass Add-On 75% BC Super Sale

Viva Piñata: TIP Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Wolfenstein 3D Backward Compatibility 50% BC Super Sale

Word Puzzle Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Worms 2: Armageddon Games On Demand 75% DWG

XCOM: Enemy Within Backward Compatibility 75% BC Super Sale

Zuma Backward Compatibility 50% BC Super Sale

Zuma’s Revenge! Backward Compatibility 50% BC Super Sale

Impossibile invece citare tutti i giochi Xbox 360 in offerta: l'elenco include oltre 200 giochi tra cui Call of Duty Black Ops II, Red Dead Redemption, Gears of War 3, Star Wars Il Potere della Forza, Destiny e Left 4 Dead 2.