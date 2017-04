Death Stranding: disponibile ora il vinile con i singoli della colonna sonora

L'etichetta Mondo ha reso disponibile il vinile con i singoli della colonna sonora di. Il disco include i brani I'll Keep Coming e Easy Way Out dei, entrambi presenti nei trailer del nuovo gioco di

Il vinile (180 grammi) è disponibile per l'acquisto al prezzo di 15 dollari (spese di spedizione escluse), si tratta di un'edizione limitata con artwork esclusivo per la copertina ed effetto splatter sul vinile, come visibile nelle immagini pubblicate su Twitter da Julio Velez di CinePremiere.

Se siete interessati vi consigliamo di affrettarvi prima che sia troppo tardi, senza dubbio si tratta di una limited edition destinata a generare un discreto interesse tra i fan di Hideo Kojima e Death Stranding.