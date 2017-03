Death Stranding: ecco perché Kojima ha scelto Norman Reedus

Durante un'intervista pubblicata sul PlayStation Blog americano,ha voluto parlare del suo nuovo progetto, raccontando in particolare le motivazioni dietro alla scelta dell'attore, che presterà le proprie fattezze al personaggio principale.

"Dopo essere diventato indipendente, pensando al mio primo gioco, ho subito immaginato Norman Reedus interpretare il personaggio principale", ha spiegato Kojima. "L'aspetto di questo personaggio è stato quindi creato sulla base di Norman Reedus". Secondo il game designer, questa scelta avvicina il mondo dei videogame a quello del cinema. Quando gli è stato chiesto se ci saranno altri attori famosi coinvolti nel progetto, però, non ha voluto esprimersi. Secondo alcune voci, però, nel cast potrebbero essere presenti altri volti noti, come Emma Stone o Idris Elba.

Per ulteriori dettagli vi rimandiamo all'intervista di Hideo Kojima sul PlayStation Blog.