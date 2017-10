Death Stranding: Kojima incontra il team di Sony America, novità in arrivo?

Come sempre attivissimo sui social, Hideo Kojima ha condiviso una nuova foto su Twitter in cui viene ritratto a cena col team di. Che ci siano novità in arrivo per, magari in vista della?.

Leggendo i commenti pubblicati dai fan di Kojima, una delle prime cose che vengono in mente guardando la foto è Death Stranding, nella speranza che il nuovo progetto dell'autore di Metal Gear Solid possa ricevere ulteriori aggiornamenti nel corso dei prossimi mesi.

Considerando che il game director giapponese si è incontrato con il team di Sony Interactive Entertainment America, tra cui era presente anche Mark Cerny, il pensiero ricade immediatamente sulla PlayStation Experience 2017: che il prossimo appuntamento di Anaheim, programmato fra il 9 e il 10 dicembre, sia la volta buona per vedere qualcosa di nuovo su Death Stranding?