Death Stranding: Kojima parla di libertà d'azione, modalità online e molto altro

In una recente intervista concessa al PlayStation Blog, Hideo Kojima è tornato a parlare liberamente del suo nuovo atteso progetto:. Il titolo sembra ancora lontano dalla sua release, ma con le informazioni ottenute quest'oggi è possibile iniziare a delinearne le caratteristiche principali.

Interrogato su che tipo di gioco sia Death Stranding, Kojima ha innanzitutto dichiarato di intenderlo come "un action game". L'obiettivo principale è quello di rendere il titolo "molto intuitivo", cosicché i giocatori possano immergersi facilmente; allo stesso tempo, non mancherà nemmeno "un certo tipo di profondità". Tutto considerato, Death Stranding mira ad essere "qualcosa di mai visto prima".

Un altro elemento cardine della produzione sarà la libertà d'azione: "Hai grande libertà di scelta per fare ciò che desideri, e puoi utilizzare i veicoli e così via. Se ti piace il combattimento, ci sono tante opportunità che lo favoriscono. Se ti piace altro, ci sono altri modi per giocare".

Kojima ha quindi insistito sul concetto di 'strands', i legami che così tanto centrali sembrano assere all'interno di Death Stranding. "Questo è il mio trentunesimo anno nell'industria videoludica. Sono stato nell'ambiente dei giochi action a lungo: solitamente hai un personaggio con una pistola che affronta i nemici in single player, o altri player in modalità multigiocatore. In questo gioco potrete fare altrettanto, ma ho voluto approfondire aggiungendo qualcosa che non si concentri su un'arma come la pistola, ed è ciò che si lega al concetto di 'strands'".

Infine, il director nipponico ha anche fornito degli indizi su quella che sarà la componente multiplayer del gioco. "Non è qualcosa di cui possiamo discutere apertamente al momento, ma se volete giocarci senza accedere all'online, è perfettamente possibile. Abbiamo una componente online e, di nuovo, è qualcosa di radicalmente diverso rispetto a quanto le persone si aspettano da un gioco online. Tanti giochi presentano una campagna e poi le modalità online separate. Questo gioco non è strutturato in questo modo".