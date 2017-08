Death Stranding: l'engine impiegherà un sistema avanzato per gestire la nebbia

In occasione del Siggraph 2017 di Los Angeles, il più grande evento annuale dedicato alla computer grafica,hanno rivelato che ilalla base diimpiegherà un sistema avanzato per gestire gli effetti atmosferici della nebbia.

Dal momento che Kojima Productions aveva bisogno di un sistema di dispersione atmosferica ottimizzato per il rendering realistico, lo studio ha deciso di optare per un un modello di nebbia analitico combinato con un modello di dispersione atmosferica precalcolato. In questo modo gli effetti della nebbia vengono calcolati direttamente quando la scena viene renderizzata, tenendo conto delle luci che illuminano l'ambiente. Nei due video che vi abbiamo riportato potete vedere in azione gli effetti di queste tecniche che verranno impiegate in Death Stranding.

Ricordiamo che Death Stranding, atteso in esclusiva su Playstation 4, è ancora sprovvisto di una finestra di lancio ufficiale.