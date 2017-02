Death Stranding offrirà grande libertà di azione ai giocatori

Durante l'evento RTX di Sydney,ha condiviso nuovi dettagli sullo sviluppo di, commentando la struttura open world del gioco e la libertà di azione che verrà offerta ai giocatori. Il tema di fondo della nuova avventura sarà basato sul concetto delle "connessioni".

Il tema delle "connessioni", già anticipato nei primi due trailer rilasciati fino a questo momento, vuole proporre una meccanica di gioco diversa dal solito, dove non si tratterà semplicemente di sparare ai nemici: "La prima invenzione dell'umanità è stata il bastone, per combattere. La seconda è stata la corda, per connettere e tenere unite le persone.", commenta Kojima. Stando alle parole del game designer giapponese, gli utenti abituati ai titoli tripla A si sentiranno a casa propria con Death Stranding, ma basteranno 3-4 ore di gioco per accorgersi delle piccole, importanti differenze che lo contraddistinguono dalle altre produzioni in circolazione.

Insomma, anche se Death Stranding avrà una struttura open world e la possibilità di impugnare armi, i giocatori possono aspettarsi una dinamica di gameplay originale e libera negli approcci. Non vediamo l'ora di saperne di più: l'uscita del gioco è prevista su PS4 (e non su PS5, ha voluto precisare Kojima) a data ancora da destinarsi.

Per tutte le altre novità vi rimandiamo alla nostra rubrica sulle notizie più importanti della settimana.