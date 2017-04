Death Stranding: Stefanie Joosten fotografata accanto ad un poster di Mikkelsen

A mesi di distanza dal reveal del titolo, sono tanti ancora i dubbi che aleggiano attorno a, nuovo titolo attualmente in via di sviluppo presso. Fra questi, rientra anche la possibile partecipazione dial progetto, di cui già in passato si era a lungo vociferato

Ad alimentare le speranze dei fan, è arrivata nelle scorse ore una foto pubblicata sul profilo Twitter dell'attrice, che la ritrae accanto ad un poster di Mads Mikkelsen, già presentato nel cast di Death Stranding.

Un caso curioso, che però non può chiaramente darci conferme di alcun tipo. Sappiamo che l'attrice è in buoni rapporti con Kojima, avendo preso parte a Metal Gear Solid V: The Phantom Pain nei panni di Quiet: staremo a vedere, in futuro, se si nasconde una nuova collaborazione tra i due.

Death Stranding è atteso su PlayStation 4. Ricordiamo che nelle scorse settimane si è vociferato anche di un coinvolgimento (non confermato) di Emma Stone nel nuovo progetto di Kojima.