Death Stranding: svelato il nome del personaggio interpretato da Mads Mikkelsen?

è un progetto che, sin dal suo annuncio, ha suscitato grande curiosità nel pubblico, sempre alla ricerca di dettagli e indizi. Un utente di reddit, analizzando a fondo un video, è riuscito di recente a scoprire un file che potrebbe rivelarsi molto interessante.

Ormai sappiamo bene che tra gli attori del cast di Death Stranding, oltre a Norman Reedus e Guillermo Del Toro, vi è l'attore Mads Mikkelsen, che presta le sue fattezze ad un personaggio mostrato in uno dei trailer del gioco. Al momento non ci sono informazioni specifiche in merito alle caratteristiche e ai ruoli dei protagonisti intravisti, ma l'utente Reddit "Sashkuh" è riuscito a estrapolare da un filmato con protagonista Hideo Kojima un file relativo al modello interpretato da Mikkelsen. Il nome del file, infatti, sarebbe riconducibile ad un personaggio che si chiamerebbe John Sheffield. Al momento, però, si tratta di un'informazione non confermata, dunque vi invitiamo a prendere la notizia con le dovute precauzioni.