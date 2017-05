Deck 13: il combattimento aggressivo di The Surge è ispirato a Bloodborne

Da ieri è disponibile un nuovo souls-like Sci-Fi sul mercato: parliamo di, videogame sviluppato da, già responsabili di

Durante una sessione AMA (Ask Me Anything) su reddit, gli sviluppatori si sono intrattenuti con i giocatori discutendo di vari aspetti del gioco. Tra i tanti argomenti toccati, si è inevitabilmente parlato anche del combat system: a tal riguardo, Deck 13 ha affermato si essersi ispirata più a Bloodborne che a Dark Souls per strutturare il combattimento di The Surge.

"Ovviamente stiamo operando nel campo del souls-like, e siamo dei grandi fan dei giochi di From Software. Questi ci hanno ispirato in svariati modi (e ve ne accorgerete giocando a The Surge), ma penso che vi troverete a casa se approccerete l'esperienza di gioco con una predisposizione a la Bloodborne. Il combattimento è rapido e responsivo, la schivata è veloce e non consuma molta stamina; anche se i nemici possono punirvi severamente se non prestate attenzione e non giocate tatticamente. L'aggressività controllata è fondamentale per costruire ed utilizzare le energie di combattimento - in modo non troppo dissimile da come Bloodborne premia il giocatore".

E voi, avete già provato The Surge? Avete riscontrato somiglianze con Bloodborne di From Software? Fatecelo sapere nei commenti.